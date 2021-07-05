В Беларуси после обыска задержали украинца (фото)

Павел Рабешко / коллаж "Сегодня"
В Беларуси силовики задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко, а в квартире, где он проживает в городе Столине, провели обыск.
Об этом сообщила правозащитная организация "Весна".
Задержание было произведено в субботу, 3 июля, около 17:00 по местному времени. В обыске принимали участие пять сотрудников милиции. Известно, что у парня изъяли мобильный телефон.
Павел Рабешко / "Вясна"
По предварительной информации, Рабешко отвезли в Пинский отдел комитета госбезопасности Беларуси (КГБ). Что стало поводом для его обыска и задержания – пока неизвестно.
Как отмечают правозащитники, у Павла Рабешко был вид на жительство в Беларуси.
Напомним, 2 июля власти Беларуси заявили, что полностью перекрыли границу с Украиной – соответствующий приказ отдал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, в связи с огромным количеством оружия, которое якобы поступает из Украины.
В то же время украинские пограничники сообщают, что на границе с республикой Беларусь никаких признаков перекрытия границы нет.
О главных событиях воскресенья, 4 июля, смотрите в "Сегодня. Итоги".
Новости на эту же тему: