В Белгороде снова неспокойно: в небе летают огненные шары, слышны взрывы (видео)

В России снова "хлопки"/Фото: коллаж: "Сегодня"
В России дела не очень хорошие. В Белгороде люди снова слышат "хлопки".
Видео опубликовали в Telegram-канале "Украина 24".
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На кадрах с видео видно, как в небе летают огненные шары. Вероятно, это работает ПВО. Люди в соцсетях сообщают, что слышат "хлопки".
Взрывы в России
- 1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.
- В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – безалаберность оккупантов либо же попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.
- В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.
- Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.
- Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.
- Недавно в Белгороде были "хлопки". Из-за этого в небо подняли авиацию.