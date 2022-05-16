В Белгороде снова неспокойно: в небе летают огненные шары, слышны взрывы (видео)

В России снова "хлопки"/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России дела не очень хорошие. В Белгороде люди снова слышат "хлопки".

Видео опубликовали в Telegram-канале "Украина 24".

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На кадрах с видео видно, как в небе летают огненные шары. Вероятно, это работает ПВО. Люди в соцсетях сообщают, что слышат "хлопки".

Взрывы в России

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд , якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе , который уничтожил несколько цистерн с нефтью.

, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва , который уничтожил несколько цистерн с нефтью. В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – безалаберность оккупантов либо же попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.

В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.

Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.

пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было. Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.

Недавно в Белгороде были "хлопки". Из-за этого в небо подняли авиацию.

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