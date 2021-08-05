В Bellingcat ожидают встречи с Зеленским. Когда выйдет расследование о "ЧВК Вагнера"

Один из расследователей Bellingcat рассказал, что затягивает расследование по вагнеровцам и опроверг давление на журналистов властей

Перед выпуском расследования по "Вагнеру" Bellingcat поговорит с Владимиром Зеленским / коллаж "Сегодня"

Анонсированное еще зимой расследование международной команды Bellingcat по делу "ЧВК Вагнера" точно выйдет. Журналисты хотят, чтобы оно было максимально объективным, поэтому ожидают встречи с украинским президентом и опровергают, что его Офис пытался давить на них.

Об этом заявил шеф-редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов, который помогал Bellingcat проводить расследование, в интервью "Бабель".

"Расследование, конечно, выйдет. И все эти истории о том, что Ермак (глава ОПУ. – Ред.) уговорил ЦРУ повлиять на Bellingcat – полная чушь. Ни Ермак, ни ЦРУ, ни MI6 не могут повлиять на журналистов Bellingcat", – сказал Доброхотов.

Он добавил, что затягивает расследование желание дать высказаться каждой из сторон.

"Журналисты хотят, чтобы расследование было максимально объективным, чтобы в нем была позиция президента Украины и его Офиса, чтобы она была артикулирована не заочно, чтобы был нормальный диалог. И сейчас шансы на такой диалог есть", – объяснил журналист.

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Он добавил, что пока диалог затягивается из-за организационных моментов, но, "скорее всего, общение состоится".

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По словам Доброхотова, сейчас у расследователей есть две трактовки событий, связанных с делом "вагнеровцев" и "один был бы очень неприятен действующей власти, второй – не так неприятен".

"У нас нет железных аргументов в пользу одной из теорий. У нас есть ощущение, что Зеленский готов донести нам свою информацию. Но нельзя просто взять и обвинить, что какие-то люди во власти предавали – это очень серьезное обвинение", – подчеркнул он.

Слухи вокруг расследования "Вагнергейт"

В декабре 2020 года Bellingcat анонсировало расследование о срыве масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов российской "ЧВК Вагнера", которые участвовали в боевых действиях на Донбассе и воевали против ВСУ.

А накануне "Зеркало недели" сообщило, что замглавы Офиса президента Роман Машовец и начальник главного управления Минобороны Кирилл Буданов якобы обратились к главе британской разведки с просьбой помешать выходу фильма Bellingcat.

Издание утверждало, что окружение президента волнует, как они будут представлены в материале расследователей. Также в ОП якобы беспокоятся, установят ли журналисты факт предательства и назовут ли имя человека, который "слил" данные о совместной операции спецслужб Украины и США по задержанию россиян.

Напомним, временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины взялась за срыв спецоперации по "вагнеровцам" и собиралась вызвать на свое заседание в июле пятого президента Петра Порошенко.

Мы также писали, что ранее в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг будущего фильма-расследования и призвали свою аудиторию верить только официальной информации от авторов "Вагнергейта", а не слушать спекуляции.