У Bellingcat очікують зустрічі із Зеленським. Коли вийде розслідування щодо "ПВК Вагнера"

Один із розслідувачів Bellingcat розповів, що затягує розслідування щодо вагнерівців і спростував тиск влади на журналістів

Перед випуском розслідування щодо "Вагнера" Bellingcat поговорить з Володимиром Зеленським / колаж "Сьогодні"

Анонсоване ще взимку розслідування міжнародної команди Bellingcat у справі "ПВК Вагнера" точно вийде. Журналісти хочуть, щоб воно було максимально об'єктивним, тому очікують зустрічі з українським президентом і спростовують, що його Офіс намагався тиснути на них.

Про це заявив шеф-редактор російського видання The Insider Роман Доброхотов, який допомагав Bellingcat проводити розслідування, в інтерв'ю "Бабель".

"Розслідування, звичайно, вийде. І всі ці історії про те, що Єрмак (глава ОПУ. – Ред.) умовив ЦРУ вплинути на Bellingcat – повна нісенітниця. Ні Єрмак, ні ЦРУ, ні MI6 не можуть вплинути на журналістів Bellingcat", – сказав Доброхотов.

Він додав, що затягує розслідування бажання дати висловитися кожній зі сторін.

"Журналісти хочуть, щоб розслідування було максимально об'єктивним, щоб в ньому була позиція президента України і його Офісу, щоб вона була артикульована не заочно, щоб був нормальний діалог. І зараз шанси на такий діалог є" , – пояснив журналіст.

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Він додав, що поки діалог затягується через організаційні моменти, але, "швидше за все, спілкування відбудеться".

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За словами Доброхотова, зараз у розслідувачів є два трактування подій, пов'язаних зі справою "вагнеровців" і "один був би дуже неприємний чинній владі, другий – не такий неприємний".

"У нас немає залізних аргументів на користь однієї з теорій. У нас є відчуття, що Зеленський готовий донести нам свою інформацію. Але не можна просто взяти і звинуватити, що якісь люди у владі зраджували – це дуже серйозне звинувачення", – підкреслив він.

Чутки навколо розслідування "Вагнергейт"

У грудні 2020 року Bellingcat анонсувало розслідування про зрив масштабної спецоперації із затримання в Білорусі бійців російської "ПВК Вагнера", які брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

А напередодні "Дзеркало тижня" повідомило, що заступник голови Офісу президента Роман Машовець і начальник головного управління Міноборони Кирило Буданов нібито звернулися до глави британської розвідки з проханням перешкодити виходу фільму Bellingcat.

Видання стверджувало, що оточення президента хвилює, як вони будуть представлені в матеріалі розслідувачів. Також в ОП нібито турбуються, чи встановлять журналісти факт зради і назвуть ім'я людини, яка "злила" дані про спільну операцію спецслужб України та США щодо затримання росіян.

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України взялася за зрив спецоперації з "вагнерівців" і збиралася викликати на своє засідання в липні п'ятого президента Петра Порошенка.

Ми також писали, що раніше в Bellingcat відреагували на чутки навколо майбутнього фільму-розслідування і закликали свою аудиторію вірити тільки офіційній інформації від авторів "Вагнергейта", а не слухати спекуляції.