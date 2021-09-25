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В Босфоре столкнулись турецкий и российский сухогрузы

Виктория Барановская
25 сентября, 14:40
По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ рулевого управления турецкого судна

Два судна столкнулись в Стамбуле, у берегов района Йеник

В проливе Босфор 25 сентября столкнулись сухогрузы под флагами Турции и России. Оба судна пришвартованы к берегам района Бююкдере.

Об этом со ссылкой на береговую охрану Турции сообщает агентство Anadolu.

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Предварительно известно, что 128-метровое судно "Русич-10" следовало из района Гемлик провинции Бурса в Россию. А 90-метровый Tahsin İmamoğlu следовал из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли на Черном море.

Два судна столкнулись в Стамбуле, у берегов района Йеник. По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ рулевого управления турецкого судна.

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Владелец одного из них рассказал, что на борту судна находится 11 членов экипажа, все граждане России. По данным береговой охраны Турции, никто не пострадал. К месту происшествия направлены три катера и 14 буксировочных судов.

О пострадавших и погибших пока не сообщается. Отмечается, что ущерб был нанесен только судам.

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