В Британии на остановке нашли секретные документы о проходе эсминца вблизи Крыма

Оказывается, у британских моряков было два варианта маршрута – могли и не столкнуться с Россией, но пошли на риск

Британский эсминец Defender. Фото: REUTERS/Sergey Smolentsev

В Великобритании обнаружили на автобусной остановке секретные документы об эсминце HMS Defender и британской армии, в которых идет речь и о маршруте корабля вблизи оккупированного Крыма, где на днях возник инцидент со стрельбой россиян.

Об этом сообщает BBC.

Почти 50 страниц секретных документов были найдены в сырой куче за автобусной остановкой в ​​Кенте. Представитель общественности, пожелавший остаться неизвестным, связался с BBC, когда осознал деликатный характер содержания. Журналисты утверждают, что документы, в том числе электронные письма и презентации PowerPoint, имеют отношение к офису высокопоставленного чиновника Министерства обороны.

Секретные документы. Фото: ВВС

В материалах указывается, что Минобороны обозначило миссию эсминца как "мирный проход через украинские территориальные воды", однако военные ожидали, что Россия может ответить агрессивно.

Оказывается, у британцев было два варианта маршрутов

Один из них описан как "безопасный прямой транзит из Одессы в Батуми", в том числе короткий участок недалеко от юго-западной оконечности Крыма. Британцы рассчитывали на взаимодействие с Украиной в украинских территориальных водах. Но Россия агрессивно отреагировала, задействовав корабли и авиацию.

Реклама

Маршруты эсминца. Фото: ВВС

Второй маршрут предусматривал избежания конфронтации с Россией, но с пониманием, что РФ это могла бы воспринять как испуг британцев и что Великобритания с опозданием приняла претензии Москвы на территориальные воды Крыма.

Документы также подтверждают, что переход эсминца у берегов Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, несмотря на возможные риски.

Читайте подробнее в нашей статье "Обстрел британского корабля Defender у берегов Крыма – что это было на самом деле?".