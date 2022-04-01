В Британии обозначили "границы", когда Украина должна завершить войну – СМИ

Президент Украины не должен идти на манипуляции со стороны Запада / Фото: Коллаж: Сегодня
Великобритания обеспокоена тем, что Соединенные Штаты, Франция и Германия подтолкнут Украину к урегулированию ситуации в стране в "экстренном варианте", и пойдут на значительные уступки в мирных переговорах с Россией, сообщает The Times.
Высокопоставленный источник в правительстве заявил, что существуют опасения, что союзники "слишком стремятся" к скорейшему заключению мирного соглашения.
По его словам, урегулирование должно быть достигнуто только тогда, когда Украина окажется в максимально в сильной позиции.
Переговоры с Россией
Переговоры с российской делегацией в онлайн-формате возобновятся в пятницу, 1 апреля. Кроме того, эвакуация людей из Мариуполя снова остается под вопросом.
Лидеры Европейского Союза и Китая также сегодня проведут саммит в формате видеоконференции, главной темой которого станет ситуация в Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал главные требования в РФ на переговорах в Турции:
- Программа-минимум – решение гуманитарных вопросов, программа-максимум – прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.
- Сейчас ни по одному пункту стороны не договорились.
- Украинская сторона не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей.
- Если Россия будет снова говорить на языке ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем.