В ЦАР при взрыве бомбы погибли трое российских наемников

Фото: пресс-служба СБУ
В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) погибли трое бойцов российского частного военизированного формирования в результате подрыва самодельного взрывного устройства.
Об этом сообщил представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги, передает AFP.
"Трое российских союзников и два офицера полиции Центрально-Африканской Республики погибли", – заявил Казаги.
По его словам, также ранены пятеро сотрудников сил безопасности ЦАР.
Отмечается, что военную колонну подорвали на дороге между Берберати и Буаром, в 400 километрах от столицы страны Банги.
Источники сообщают, что к месту происшествия отправлен российский вертолет, чтобы вывезти тела погибших и раненых.
В то же время ТАСС сообщил, что посольство РФ в ЦАР проверяет информацию о возможной гибели трех россиян на северо-западе страны и "пока не может подтвердить информацию о гибели трех российских инструкторов".
Напомним, в январе разведка США засекла траншеи наемников российской частной военной компании "Вагнер" в Ливии, которую они должны были покинуть в соответствии с соглашением о постоянном перемирии.
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