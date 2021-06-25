В Чехии мощный торнадо разрушил несколько сел: пять человек погибли, десятки раненых (видео)

Четыре села практически сравняло с землей, под развалинами домов находятся люди, ведутся спасательные операции

Жуткие последствия торнадо в Чехии / коллаж "Сегодня"

В Чешской Моравии пронесся один из самых сильных торнадо когда-либо происходивших в стране, который привел к серьезным разрушениям в четырех селах. Погибли по меньшей мере пять человек, более 150 человек ранены.

Об этом сообщает издание Express.

Последствия торнадо в Чехии / twitter.com/CT24zive

В той или иной мере от торнадо пострадали семь сел, но больше всего досталось четырем в Бржецлавском районе – по некоторым данным Грушки, Лужице, Моравска-Нова-Весь и Микулчице практически сравняло с землей. Под развалинами домов находятся люди, ведутся спасательные операции.

Последствия торнадо в Чехии / twitter.com/CT24zive

Видео из села Лужице напоминаеи кадры из фильмов об апокалипсисе: видны полностью разрушенные дома, сорванные крыши и перевернутые автомобили, а также черный дым от пожаров.

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Спасатели на юге Моравии объявили о чрезвычайной ситуации третьей степени в районе Бржецлава, а министр внутренних дел Ян Гамачек заявил, что рассматривается возможность развертывания армии.

Последствия торнадо в Чехии / twitter.com/CT24zive

Кроме того в Южной Моравии 32 тысячи домовладений остались без электричества.

По данным Чешского гидрометеорологического института, в последний раз торнадо в стране был сентябре 2018 года.

Напомним, в мае в Херсонской области Украины также пронесся торнадо – мощный ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов и повредил заборы.

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