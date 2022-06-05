В "ДНР" сообщили о смерти "высокопоставленного" командира

РосСМИ пишут о гибели "высокопоставленного" командира "ДНР". Фото: коллаж "Сегодня"

В так называемой "ДНР" начали писать о гибели "высокопоставленного" командира "республики". О ком идет речь – пока неизвестно. По предварительной информации, имя погибшего – Роман.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

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Что известно?

Так, официальные паблики "ДНР" пишут о гибели высокопоставленного командира "республики". Фамилия пока не называется.

При этом депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин в своем Telegram-канале назвал только имя – Роман.

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В соцсетях предположили, что речь идет о Романе Воробьеве, которого месяц тому объявили "героем "ДНР".

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Главарь "ДНР" Пушилин попал под обстрел украинской артиллерии

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин, вероятно, был ранен в оккупированном Лимане Донецкой области. Видео, которые публикуются с ним, — старые. Об этом написало издание "РИА Мелитополь".

"По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой "ДНР" Пушилин был ранен в городе Лимане Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним, — старые консервы", — говорится в сообщении.

Эту информацию позже подтвердил советник главы МВД Виктор Андрусив.

"Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен", — написал он.

Также об этом написал советник главы МВД Антон Геращенко.

"В г. Лимане (Донецкая область) в ходе артиллерийского удара пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин, который вез представлять гауляйтера оккупированного Лимана", — сообщил он.

Пользователь Twitter под ником Ja NeUmerHerwam пишет, что в Лиман Пушилин приезжал якобы для того, чтобы назначить "мэра" захваченного города.

"Пушилин приезжал сегодня в Лиман назначать псевдомэра, но по нашей разведке прошло, где это будет, и наши Боги Войны это сделали, Пушилин "трехсотый", порядка 50 чеченцев "двухсотых", около десятка техники подбиты и "двухсотый" кто-то из верхушки РФ!" — написал он.

Позже стало известно, что информация о ранении Пушилина не подтвердилась — в Сети появилось видео с невредимым главарем так называемой "ДНР".

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 5 июня: еще 100 солдат РФ ликвидировано; 5 танков, 13 бронированных машин и 6 арт. систем уничтожено; российский вертолет К-52 теперь металлолом в полях Украины.

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