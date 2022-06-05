У "ДНР" повідомили про смерть "високопоставленого" командира

РосЗМІ пишуть про загибель "високопоставленого" командира "ДНР". Фото: колаж "Сьогодні"

У так званій "ДНР" почали писати про загибель "високопоставленого" командира "республіки". Про кого йдеться – поки що невідомо. За попередньою інформацією, ім'я загиблого – Роман.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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Що відомо?

Так, офіційні пабліки "ДНР" пишуть про загибель високопоставленого командира "республіки". Прізвище поки що не називається.

До того ж депутат Держдуми РФ Дмитро Саблін у своєму Telegram-каналі назвав лише ім'я – Роман.

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У соцмережах припустили, що йдеться про Романа Воробйова, якого місяць тому оголосили "героєм "ДНР".

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Ватажок "ДНР" Пушилін потрапив під обстріл української артилерії

Ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна, ймовірно, було поранено в окупованому Лимані Донецької області. Відео, які публікуються з ним, — старі. Про це написало видання "РІА Мелітополь".

"За непідтвердженою інформацією, головного клоуна так званої "ДНР" Пушиліна було поранено в місті Лимані Донецької області. А все відео, яке зараз публікується з ним — старі консерви", — йдеться у повідомленні.

Цю інформацію пізніше підтвердив радник голови МВС Віктор Андрусів.

"Підтверджую, що в Лимані був поранений Пушилін. Шкода, що тільки поранений", – написав він.

Також про це написав радник голови МВС Антон Геращенко.

"У м. Лимані (Донецька область) у ході артилерійського удару постраждали 72 кадировці і був поранений Пушилін, який віз представляти гауляйтера окупованого Лимана", – повідомив він.

Користувач Twitter під ніком Ja NeUmerHerwam пише, що в Лиман Пушилін приїжджав нібито з тим, щоб призначити "мера" захопленого міста.

"Пушилін приїжджав сьогодні в Лиман призначати псевдомера, але по нашій розвідці пройшло, де це буде, і наші Боги Війни це зробили, Пушилін "трьохсотий", близько 50 чеченців "двохсотих", близько десятка техніки підбито і "двохсотий" хтось з верхівки РФ! – написав він.

Пізніше стало відомо, що інформація про поранення Пушиліна не підтвердилася — у Мережі з'явилося відео з неушкодженим ватажком так званої ДНР.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 5 червня: ще 100 солдатів РФ ліквідовано; 5 танків, 13 броньованих машин та 6 арт. систем знищено; російський гелікоптер К-52 тепер металобрухт у полях України.

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