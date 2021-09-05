12 погибших и раненых, включая детей. В Египте перевернулся пассажирский автобус

Автобус, который ехал в Каир, попал в аварию. Фото: коллаж "Сегодня"

В Египте в субботу ночью произошло смертельное ДТП. Автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся на полпути. Инцидент произошел в районе 109 километра трассы Суэц-Каир.

Об этом сообщает Al-Masry Al-Youm.

В результате аварии 12 человек погибли и еще 34 получили травмы и ранения. Многих пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Люди получили сотрясения мозга, переломы, синяки и ссадины.

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Среди раненых и погибших есть дети. На месте работали 30 машин "скорой" помощи.

Причины переворачивания автобуса пока не сообщаются.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.