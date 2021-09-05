12 загиблих і поранених, включаючи дітей. У Єгипті перекинувся пасажирський автобус

Автобус, який їхав в Каїр, потрапив в аварію. Фото: колаж "Сьогодні"
У Єгипті в суботу вночі сталося смертельне ДТП. Автобус, який прямував з Шарм-еш-Шейха до Каїра, перекинувся на півдорозі. Інцидент стався в районі 109 кілометра траси Суец-Каїр.
Про це повідомляє Al-Masry Al-Youm.
В результаті аварії 12 чоловік загинули і ще 34 отримали травми і поранення. Багатьох постраждалих доставили в лікарню у важкому стані.
Люди отримали струси мозку, переломи, синці та садна.
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Серед поранених і загиблих є діти. На місці працювали 30 машин "швидкої" допомоги.
Причини перекидання автобуса поки не повідомляються.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.
Також нагадаємо, у Вінницькій області в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.