В Европарламенте призвали к жестким санкциям против РФ из-за стягивания войск к Украине

Евросоюз должен ответить жесткими санкциями, если российское военное присутствие на границе с Украиной и эскалация на Донбассе будут усиливаться – вплоть до отключения России от международной платежной системы SWIFT.

Об этом заявил глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер в интервью изданиям группы Funke, передает DW.

Он также предложил заморозить счета российских олигархов, если Россия "продолжит курс опасных провокаций".

Еще одним возможным рычагом давления на Кремль Вебер считает газопровод "Северный поток – 2", строительство которого еще не завершено.

"Путин должен знать цену своим действиям. Время дозированных санкций заканчивается", – подчеркнул Вебер.

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Напомним, в последнее время поддерживаемые Россией боевики не прекращают обстрелы на Донбассе, применяя запрещенное вооружение, украинская армия едва ли не каждый день несет потери. Тем временем РФ перебрасывает войска к границе с Украиной

По последним данным, Россия стягивает как минимум 14 подразделений и несколько ракетных комплексов "Искандер" к границам с Украиной – зафиксировано передвижение танков, боевых машин пехоты (БМП), а также систем залпового огня "Ураган".

Мы также сообщали, что Украина инициировала специальное заседание ОБСЕ из-за наращивания Россией войск возле своих границ. Однако РФ отказалась участвовать в заседании стран-членов организации.