В Евросоюзе официально запустили COVID-сертификаты

В ЕС уже создали более 200 млн "ковидных паспортов". Фото: коллаж "Сегодня"

В 21 стране Европейского Союза, а также ассоциированных с ними Норвегии, Лихтенштейне, Швейцарии и Исландии, официально начали действовать цифровые COVID-сертификаты.

Об этом сообщили в Еврокомиссии 1 июля.

"Евросоюз делает все возможное для своих граждан. Европейский цифровой сертификат COVID – это символ открытой и безопасной Европы, которая осторожно открывается, ставя во главе защиту здоровья наших граждан", – сказала по этому поводу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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По ее словам, к системе "ковидных паспортов" подключились подавляющее большинство стран-членов ЕС, а создано уже было более 200 млн таких документов.

Целью цифрового COVID-сертификата в Еврокомиссии называют содействие безопасному и свободному передвижению в ЕС во время пандемии. Такой документ облегчит возможность для поездок и освободит владельцев от различных ограничений, включая необходимость карантина.

Такие документы доступны всем гражданам стран-членов ЕС. Кроме того, они:

бесплатны и доступны на всех языках ЕС;

доступны в цифровом и бумажном формате;

безопасны и содержат QR-код с цифровой подписью.

В них содержатся информация о вакцинации человека от коронавируса, результатах ПЦР-тестирования или о выздоровлении от COVID-19.

Напомним, что, по словам, министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова, украинцы смогут получить COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Европа.