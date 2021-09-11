Теракты 11 сентября: Байден обратился к нации в годовщину трагедии

Президент США призвал американцев к единству / Фото: Reuters, Сегодня

Президент США Джо Байден почтил память 2977 человек, погибших в результате террористических актов-самоубийств (известных как 9/11) 11 сентября 2001 года.

Во время своего выступления по случаю 20-й годовщины нападения исламистской организации "Аль-Каида" президент США призвал американцев у единству.

Американский лидер почтил память спасателей, которые отреагировали на атаки.

"Мы чтим всех тех, кто рискнул и отдал свои жизни за считанные минуты, часы, месяцы и годы после этого", – сказал Байден.

Он отметил, что единство осталось наибольшей силой США несмотря ни на что.

Что известно о теракте 9/11

По данным Википедии, серия из четырёх координированных террористических актов-самоубийств произошла 11 сентября 2011 года.

Террористы захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера.

Захватчики направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Они врезались в башни, после чего те обрушились и вызвали разрушения прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона.

Пассажиры и команда четвертого авиалайнера хотели помешать террористам, однако самолет упал в поле в штате Пенсильвания.

В результате атак погибли 2977 человек, ещё 24 пропали без вести.

Напомним, в 2016 году власти США обнародовали ранее засекреченный раздел отчета Конгресса о терактах 11 сентября 2001 года. В нем содержится информация о людях, с которыми были связаны террористы перед осуществлением атак. Называются имена людей, которые помогали террористам снять жилье, открыть банковские счета, а также брать уроки управления самолетами.