В Госдуме предложили присоединить Казахстан к России – заявление

В России все чаще звучат предложения, оккупировать Казахстан/Коллаж "Сегодня"

В Москве звучат первые предложения по присоединению Казахстана к России. Такую идею высказал член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Об этом сообщает агентство Кавказ. Реалии.

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Референдум

Для реализации этого плана член провластной партии "Единая Россия" Хамзаев выступил за проведение референдума о "воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией".

"Центральная Азия – это русская земля! В сети идёт обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией. Замечу, что сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском языке. Считаю, это будет хорошим проявлением подлинной демократии!", — написал Хамзаев на своей странице в Facebook.

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