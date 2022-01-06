В Госдуме предложили присоединить Казахстан к России – заявление

В России все чаще звучат предложения, оккупировать Казахстан/Коллаж "Сегодня"
В Москве звучат первые предложения по присоединению Казахстана к России. Такую идею высказал член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.
Об этом сообщает агентство Кавказ. Реалии.
Референдум
Для реализации этого плана член провластной партии "Единая Россия" Хамзаев выступил за проведение референдума о "воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией".
"Центральная Азия – это русская земля! В сети идёт обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией. Замечу, что сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском языке. Считаю, это будет хорошим проявлением подлинной демократии!", — написал Хамзаев на своей странице в Facebook.
Ситуация
- Высказывание российского политика логично вяжется с разгоняемой в последние годы в РФ концепцией, что Казахстан состоит из земель, подаренных в свое время властями СССР.
- В конце 2020 года депутаты Госдумы России Евгений Федоров и Вячеслав Никонов заявили, что территория современного Казахстана – большой подарок России и Советского Союза. Они потребовали вернуть земли Северного Казахстана России.
- Сейчас в Казахстан прибывают российские военные в рамках помощи дружественному государству из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
- При этом Киргизия официально отказалась в рамках ОДКБ вводить свои войска в Казахстан для подавления протестов.
- Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пока заявляет, что держит ситуацию в стране под контролем. Он распорядился создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ, чтобы выявить всех протестующих и наказать.