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У Держдумі запропонували приєднати Казахстан до Росії — заява

Ірина Ковальчук
6 січня, 14:53
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У Росії все частіше звучать пропозиції, окупувати Казахстан/Колаж "Сьогодні"

У Москві звучать перші пропозиції щодо приєднання Казахстану до Росії. Таку ідею висловив член комітету Держдуми РФ з безпеки та протидії корупції Бійсултан Хамзаєв.

Про це повідомляє агентство Кавказ. Реалії.

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Референдум

Для реалізації цього плану член провладної партії "Єдина Росія" Хамзаєв виступив за проведення референдуму про "возз'єднання Казахстану з історичною Батьківщиною – Росією".

"Центральна Азія – це російська земля! У мережі йде обговорення можливого возз'єднання Казахстану з Росією. Особисто моя позиція, як громадянина Російської Федерації, незалежно від політики та посад. Підтримую проведення референдуму у Казахстані про возз'єднання Казахстану з історичною Батьківщиною – Росією. Зазначу, що сам президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв усі свої заяви робить російською. Вважаю, це буде гарним виявом справжньої демократії!" – написав Хамзаєв на своїй сторінці у Facebook.

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Ситуація

  • Висловлювання російського політика логічно в'яжеться із концепцією, що розганяється останніми роками в РФ, що Казахстан складається з земель, подарованих свого часу владою СРСР.
  • Наприкінці 2020 року депутати Держдуми Росії Євген Федоров та В'ячеслав Ніконов заявили, що територія сучасного Казахстану – великий подарунок Росії та Радянського Союзу. Вони зажадали повернути землі Північного Казахстану Росії.
  • Зараз до Казахстану прибувають російські військові в рамках допомоги дружній державі з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
  • При цьому Киргизстан офіційно відмовився в рамках ОДКБ вводити свої війська до Казахстану для придушення протестів.
  • Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв поки що заявляє, що тримає ситуацію в країні під контролем. Він розпорядився створити спеціальну слідчу групу у складі представників Генпрокуратури, МВС, КНБ, щоб виявити всіх протестувальників та покарати.