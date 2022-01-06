У Держдумі запропонували приєднати Казахстан до Росії — заява

У Росії все частіше звучать пропозиції, окупувати Казахстан/Колаж "Сьогодні"
У Москві звучать перші пропозиції щодо приєднання Казахстану до Росії. Таку ідею висловив член комітету Держдуми РФ з безпеки та протидії корупції Бійсултан Хамзаєв.
Про це повідомляє агентство Кавказ. Реалії.
Референдум
Для реалізації цього плану член провладної партії "Єдина Росія" Хамзаєв виступив за проведення референдуму про "возз'єднання Казахстану з історичною Батьківщиною – Росією".
"Центральна Азія – це російська земля! У мережі йде обговорення можливого возз'єднання Казахстану з Росією. Особисто моя позиція, як громадянина Російської Федерації, незалежно від політики та посад. Підтримую проведення референдуму у Казахстані про возз'єднання Казахстану з історичною Батьківщиною – Росією. Зазначу, що сам президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв усі свої заяви робить російською. Вважаю, це буде гарним виявом справжньої демократії!" – написав Хамзаєв на своїй сторінці у Facebook.
Ситуація
- Висловлювання російського політика логічно в'яжеться із концепцією, що розганяється останніми роками в РФ, що Казахстан складається з земель, подарованих свого часу владою СРСР.
- Наприкінці 2020 року депутати Держдуми Росії Євген Федоров та В'ячеслав Ніконов заявили, що територія сучасного Казахстану – великий подарунок Росії та Радянського Союзу. Вони зажадали повернути землі Північного Казахстану Росії.
- Зараз до Казахстану прибувають російські військові в рамках допомоги дружній державі з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
- При цьому Киргизстан офіційно відмовився в рамках ОДКБ вводити свої війська до Казахстану для придушення протестів.
- Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв поки що заявляє, що тримає ситуацію в країні під контролем. Він розпорядився створити спеціальну слідчу групу у складі представників Генпрокуратури, МВС, КНБ, щоб виявити всіх протестувальників та покарати.