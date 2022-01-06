Президент Казахстану Токаєв вигадав, як покарати протестувальників

Масові акції протесту продовжуються вже п'ять днів

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото: колаж "Сьогодні"

Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наказав створити спеціальну слідчу групу у складі представників Генпрокуратури, МВС, КНБ. Група займеться встановленням та притягненням до кримінальної та адміністративної відповідальності учасників масових протестів.

Про це повідомляється на сайті президента Казахстану.

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Крім того, доручається "створити комісії з оцінки суми збитків, завданих внаслідок заворушень; приступити до робіт з відновлення адміністративних будівель, соціальних об'єктів, житлових будинків у м. Алмати та інших регіонах після стабілізації ситуації".

Також Нацбанку доручаться забезпечити відновлення стабільної та безперебійної роботи банків другого рівня та інших фінансових організацій після стабілізації ситуації.

Протести у Казахстані