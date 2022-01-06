Президент Казахстану Токаєв вигадав, як покарати протестувальників

Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наказав створити спеціальну слідчу групу у складі представників Генпрокуратури, МВС, КНБ. Група займеться встановленням та притягненням до кримінальної та адміністративної відповідальності учасників масових протестів.
Про це повідомляється на сайті президента Казахстану.
Крім того, доручається "створити комісії з оцінки суми збитків, завданих внаслідок заворушень; приступити до робіт з відновлення адміністративних будівель, соціальних об'єктів, житлових будинків у м. Алмати та інших регіонах після стабілізації ситуації".
Далі по темі
Також Нацбанку доручаться забезпечити відновлення стабільної та безперебійної роботи банків другого рівня та інших фінансових організацій після стабілізації ситуації.
Протести у Казахстані
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НС у трьох регіонах, проте протести продовжились.
- В Алмати — найбільшому місті та першій столиці країни — увечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном. ОДКБ почала розглядати запит Казахстану.
- Крім того, під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.