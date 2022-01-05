Вивозять спалені поліцейські машини. У Казахстані прибирають вулиці після нічних протестів (фото)

В Алма-Аті відбулися особливо жорсткі сутички силовиків із протестувальниками

Протестувальники палили автомобілі поліції, щоб висловити невдоволення. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Казахстані після нічних протестів прибирають найбільше місто країни Алма-Ату. З вулиць відвозять побиті та спалені поліцейські машини.

Про це повідомляють РИА Новости.

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Ситуацію у місті військові взяли під контроль під ранок. На вулиці було виведено військових та бронетехніку.

Також в Алма-Аті запровадили надзвичайний стан на 2 тижні – до 19 січня, він передбачає серед іншого комендантську годину, закриття міста та регіону на в'їзд та виїзд, вилучення зброї та проведення особистих оглядів.

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З вулиць Алма-Ати забирають спалені поліцейські машини. Фото: РІА Новини

Наслідки протестів

За ніч масових протестів по всій країні у зіткненнях постраждали 95 силовиків, було пошкоджено 37 службових автомобілів, за 13 фактами хуліганства та нападів порушено кримінальні справи, затримано понад 200 людина.

Події у Казахстані