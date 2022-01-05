Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів

Президент країни зробив таку заяву після телефонної розмови з Путіним

Токаєв самостійно не може впоратися з протестами / Колаж "Сьогодні"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вважає те, що відбувається зовнішня агресія, і звернувся до партнерів з ОДКБ (входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан). Таку заяву він зробив під час третього за останню добу звернення до народу, передає агенція "Інтерфакс".

Заява

"Враховуючи, що дані терористичні банди є, по суті, міжнародними, вони пройшли серйозну підготовку за кордоном, їх напад на Казахстан можна розглядати і слід розглядати як акт агресії. У зв'язку з цим, покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до глав держав ОДКБ надати допомогу Казахстану у подоланні цієї терористичної загрози", – сказав Токаєв, його звернення транслював держтелеканал "Хабар 24".

Реклама

Він додав, що "терористичні банди захоплюють великі інфраструктурні об'єкти", вказавши на те, що в Алмати було захоплено аеропорт та п'ять літаків, включаючи іноземні. Токаєв зазначив, що місто зазнало "нападу, руйнування, вандалізму".

Реакція