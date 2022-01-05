Казахський генерал запросив війська Росії та Білорусі придушити протести

Перший казахський космонавт покликав до своєї країни іноземні війська

Казахські генерали намагаються утриматися при владі за допомогою іноземної армії/Колаж "Сьогодні"

Після телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком і поки що лідером Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим почали звучати заклики ввести до охопленого протестами Казахстану війська ОДКБ. До Організації Договору про колективну безпеку входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан.

Першим попросив ввести іноземні війська генерал-майор ВПС Казахстану Токтар Аубакіров. Потім надійшло повідомлення, що Токаєв також покликав війська ОДКБ.

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"Путін, введи війська!"

"Якщо у нас у Казахстані виявилося, не вистачає наших сил, щоб самим придушити… Як це так, я свого брата мушу вбивати? Я не можу. Давайте тоді вдамося до допомоги тих, з ким ми уклали договір. Щоб завжди у всіх випадках, коли мені буде тяжко – ви допоможіть, будь ласка. Ми вам допомагатимемо. І цей договір є – ОДКБ", – заявив перший казахський космонавт, генерал-майор ВПС Казахстану Токтар Аубакіров в ефірі казахського державного телеканалу "Хабар 24".

Нагадаємо, що раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Казахстан не звертався за військовою допомогою для врегулювання ситуації. У Кремлі також назвали протести внутрішнім питанням і висловили надію, що казахська влада самостійно впорається з ним.

За даними ЗМІ, Міноборони Росії привело до бойової готовності свої сили у прикордонних районах із Казахстаном. Їх готують до марш-кидку, який має відбутися в найближчі 72 години.

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При цьому в Росії вже кілька років розганяється думка, що територія сучасного Казахстану – великий подарунок Росії та Радянського Союзу і ці території настав час повернути.

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