Казахський генерал запросив війська Росії та Білорусі придушити протести

Після телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком і поки що лідером Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим почали звучати заклики ввести до охопленого протестами Казахстану війська ОДКБ. До Організації Договору про колективну безпеку входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан.
Першим попросив ввести іноземні війська генерал-майор ВПС Казахстану Токтар Аубакіров. Потім надійшло повідомлення, що Токаєв також покликав війська ОДКБ.
"Путін, введи війська!"
"Якщо у нас у Казахстані виявилося, не вистачає наших сил, щоб самим придушити… Як це так, я свого брата мушу вбивати? Я не можу. Давайте тоді вдамося до допомоги тих, з ким ми уклали договір. Щоб завжди у всіх випадках, коли мені буде тяжко – ви допоможіть, будь ласка. Ми вам допомагатимемо. І цей договір є – ОДКБ", – заявив перший казахський космонавт, генерал-майор ВПС Казахстану Токтар Аубакіров в ефірі казахського державного телеканалу "Хабар 24".
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Нагадаємо, що раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Казахстан не звертався за військовою допомогою для врегулювання ситуації. У Кремлі також назвали протести внутрішнім питанням і висловили надію, що казахська влада самостійно впорається з ним.
За даними ЗМІ, Міноборони Росії привело до бойової готовності свої сили у прикордонних районах із Казахстаном. Їх готують до марш-кидку, який має відбутися в найближчі 72 години.
При цьому в Росії вже кілька років розганяється думка, що територія сучасного Казахстану – великий подарунок Росії та Радянського Союзу і ці території настав час повернути.
Ситуація
- Опозиція Казахстану вимагає, щоб колишній президент країни Нурсултан Назарбаєв був відправлений до в'язниці.
- Серед протестувальників у Казахстані є перші жертви. У місті Атирау поліція відкрила вогонь по людях, внаслідок чого одна людина загинула від пострілу в голову.
- Вдень 5 січня протестувальники захопили стару резиденцію президента Казахстану в Алмати. У соцмережах з'явилися фото та відео, де видно димову завісу навколо будівлі та осередки загоряння.
- Під час свого звернення до громадян Токаєв заявив, що до протестувальників застосовуватиметься "максимально жорстка сила".
- За даними місцевих ЗМІ з посиланням на МВС Казахстану, під час протестів загинули 8 поліцейських та солдат нацгвардії, ще 317 дістали поранення.