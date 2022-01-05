Протестувальники в Казахстані захопили резиденцію президента в Алмати – там пожежа

Стара резиденція президента Казахстану в Алмати охоплена полум'ям, заявили в протипожежній службі. У соцмережах вже поширюються фото та відео, де видно димову завісу навколо будівлі та вогнища загоряння.
Про це повідомляє Інтерфакс-Казахстан.
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"Навколо все в диму, чути вибухи світлошумових гранат та постріли", – передає спецкор інформагентства.
Причина загоряння наразі невідома. Проте повідомлення про захоплення президентської резиденції в Алмати з'явилися пізніше за інформацію про пожежу.
Зазначимо, що резиденція президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва розташована на проспекті Назарбаєва. По сусідству розташовані будівля адміністрації міста, Центральний державний музей та інші будинки.
До речі, раніше повідомлялося про загоряння будівлі захопленої демонстрантами адміністрації в Алмати. Відео та фото вже поширилися у соцмережах.
Як повідомив командант Алмати, на фоні протестів почалися погроми – пошкоджено близько 400 кафе, магазинів та офісів та близько 120 машин. Крім резиденції, повідомляють і про пожежу в будівлі міської прокуратури.
Протести у Казахстані
- Протести в Казахстані не вщухають вже кілька днів. Причиною невдоволення людей стало рішення уряду щодо підвищення тарифів на газ на 50%.
- У багатьох містах відбулися зіткнення протестувальників із силовиками, у зв'язку з чим було оголошено режим НП та комендантську годину, а також уповільнено роботу інтернету.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд країни, проте протести не припинилися.
- Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.