Протестующие в Казахстане захватили резиденцию президента в Алматы – там пожар

Вокруг резиденции продолжаются перестрелки и попытки силовиков оттеснить демонстрантов

Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана. Фото: коллаж "Сегодня"

Старая резиденция президента Казахстана в Алматы охвачена пламенем, заявили в противопожарной службе. В соцсетях уже распространяются фото и видео, где видно дымовую завесу вокруг здания и очаги возгорания.

Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.

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"Вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы", – передает спецкор информагентства.

Причина возгорания на данный момент неизвестна. Однако сообщения о захвате президентской резиденции в Алматы появились позже информации о пожаре.

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Отметим, резиденция президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева находится на проспекте Назарбаева. По соседству располагаются здание администрации города, Центральный государственный музей и другие здания.

К слову, ранее сообщалось о возгорании здания захваченной демонстрантами администрации в Алматы. Видео и фото уже распространились в соцсетях.

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Как сообщил комендант Алматы, на фоне протестов начались погромы – повреждено около 400 кафе, магазинов и офисов и около 120 машин. Помимо резиденции, сообщают и о пожаре в здании городской прокуратуры.

Протесты в Казахстане