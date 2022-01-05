Армія Росії отримала наказ готувати марш-кидок до кордону Казахстану

У Казахстані армія масово відмовляється виступати проти протестувальників

Війська Росії вже готові захищати свої об'єкти в Казахстані / Колаж "Сьогодні"

Міноборони Росії привело у бойову готовність свої сили у прикордонних районах із Казахстаном, де четвертий день поспіль відбуваються масові акції протесту, що місцями переростають у погроми урядових будівель.

Про це пише телеграм-канал Kazakhstan Now.

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Що відомо

"Російські офіцери отримали розпорядження готуватися до марш-кидка на суміжну територію у найближчі 72 години. У Казахстані армія масово відмовляється виступати проти протестувальників і під час зіткнень одразу ж складає зброю. Майже кожен має родичів на цивілці, яких торкнулися економічні проблеми останніх років. Та й сама армія живе дуже погано, особливо на тлі Азербайджану, який, маючи менші ресурси, забезпечує гідний рівень життя військових", – стверджується у повідомленні телеграм-каналу.

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