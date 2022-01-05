Північний Казахстан — на вихід. Що готує Москва для казахського "Майдану"

Російські політики вже рік заявляють, що Казахстану час би повернути частину територій

Найближчими днями ми побачимо, що задумали у Кремлі / Колаж "Сьогодні"

На тлі повідомлення про прибуття до Алмати російського борту ІЛ-76 з невідомою метою та практично відсутністю коментарів з боку Кремля на захист свого союзника Нурсултана Назарбаєва виникли припущення, що Москва готується скористатися ситуацією, щоб повторити кримський чи донбаський сценарій уже на території Казахстану. Там також достатньо земель, які в Росії вважають своєю власністю.

Думка

"У Росії були офіційні заяви депутатів про те, що частина території Казахстану була подарована Радянським Союзом і що вона населена росіянами", – повідомив політолог Ігор Рейтерович в ефірі телеканалу "Україна – 24" .

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На думку Рейтеровича, зараз Росія може скористатися ситуацією.

"Звичайно, можуть скористатися, тут достатньо подивитися, як вони у своїх ЗМІ подають усю цю історію. Вони, з якогось дива, починають прив'язуватися до подій минулого року, коли, на їхню думку, у Казахстані суттєво посилилися антиросійські настрої. Їх особливо обурило введення латиниці і те, що більшу увагу стали приділяти розвитку своєї мови", – наголосив політолог в ефірі.

Поверніть подарунок

Наприкінці 2020 року депутати Держдуми Росії Євген Федоров та В'ячеслав Ніконов заявили, що територія сучасного Казахстану – великий подарунок Росії та Радянського Союзу. Вони зажадали повернути землі Північного Казахстану Росії.

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"Росія повинна вимагати, якщо ви не визнаєте це подарунком, тоді віддайте. Тому що ви взяли незаконно. Тому що 1990-го року було прийнято закон, детально прописаний, за який голосували в Казахстані, Конституційний закон Радянського Союзу. Там написано, кому яку територію мати в результаті виходу з СРСР. І там російською мовою прописано, що у разі виходу з території Радянського Союзу республіки віддають СРСР територію, отриману під час її входження до Радянського Союзу. Це правове питання. Хочете йти, товаришу Назарбаєв, Токаєв, МЗС, добре, беріть валізки, віддавайте територію, місто Вірний — Алмати і все інше і йдіть. Вони скажуть: "А в нас не залишається території". А ми тут до чого?" – заявив трохи більше року тому член провладної фракції "Єдина Росія" Федоров.

МЗС Росії

Традиційно, у своєму коментарі зовнішньополітичне відомство Росії заявляє, що не сприймає зміну влади шляхом "вуличних заворушень". З досвіду України це означає, що Москва не визнає нову владу, яка з'явиться в Казахстані у разі успіху революції. А це привід оголосити про захист російськомовного населення країни.

"Уважно стежимо за подіями у сусідній братській країні. Виступаємо за мирне вирішення всіх проблем у рамках конституційно-правового поля та діалог, а не через вуличні заворушення та порушення законів. Саме на це спрямовані кроки президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва щодо стабілізації ситуації, оперативного вирішення існуючих проблем, у тому числі тих, що містяться у законних вимогах протестувальників", – йдеться у заяві МЗС РФ, передає "Інтерфакс" .

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Попередження

Ще два дзвіночки, які можуть означати підготовку Казахстану до розчленування по московському сценарію, позвучали 5 січня після захоплення низки адміністративних будівель казахами.

Спочатку вірний соратник Путіна голова Чечні Рамзан Кадиров закликав казахський народ не руйнувати державу і порівняв події у Казахстані зі сценарієм початку військових кампаній у Чечні.

А потім посол дружнього РФ Азербайджану заявив, що протестами у Казахстані керують із-за кордону.

Ситуація