"Діятиму максимально жорстко": термінове звернення президента Казахстану Токаєва

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив із новим зверненням у зв'язку з масовими протестами в країні. Він оголосив, що очолить Раду безпеки. Досі довічним головою радбезу був Нурсултан Назарбаєв.
Про це повідомляє РІА Новини.
"Як президент я зобов'язаний захищати безпеку та спокій наших громадян, турбуватися про цілісність Казахстану. Вжиті мною заходи націлені на благополуччя багатонаціонального Казахстану. Але ці заходи поки що не достатні", – сказав Токаєв.
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У своєму зверненні президент заявив, що як голова Ради Безпеки з сьогоднішнього дня він має намір діяти максимально жорстко стосовно порушників. Крім того, він оголосив, що не залишатиме столицю Казахстану, він залишиться у місті.
Також Токаєв пообіцяв найближчим часом вийти з новим пакетом пропозицій
Зазначимо, це вже друге звернення Токаєва за останні дві доби. 4 січня він вже випустив заяву через протести в Казахстані і закликав "виявити розсудливість і не піддаватися на провокації зсередини та ззовні".
Протести у Казахстані
- Протести в Казахстані не вщухають вже кілька днів. Причиною невдоволення людей стало рішення уряду щодо підвищення тарифів на газ на 50%.
- У багатьох містах відбулися зіткнення протестувальників із силовиками, у зв'язку з чим було оголошено режим НП та комендантську годину, а також уповільнено роботу інтернету.
- Казахстанська влада спочатку наполягала, що для зростання цін на газ є "вагомі причини", пов'язані з "ринковими умовами", однак у результаті пішли на поступки. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд країни, проте протести не припинилися.
- Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.