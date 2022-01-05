Армия России получила приказ готовить марш-бросок к границе Казахстана — СМИ

Минобороны России привело в боевую готовность свои силы в приграничных районах с Казахстаном, где четвертый день подряд происходят массовые акции протеста, местами перерастающие в погромы правительственных зданий.
Об этом пишет телеграм-канал Kazakhstan Now.
Что известно
"Российские офицеры получили распоряжение готовить начало марш-броска на сопредельную территорию в ближайшие 72 часа. В Казахстане армия массово отказывается выступать против протестующих и во время столкновений сразу же складывает оружие. Почти у каждого есть родственники на гражданке, которых коснулись экономические проблемы последних лет. Да и сама армия живет весьма плохо, особенно на фоне Азербайджана, который, имея меньшие ресурсы, обеспечивает достойный уровень жизни военных", – утверждается в сообщении телеграм-канала.
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Обстановка
- Напомним, пока Москва сдержанно комментирует происходящее на территории одного из своих верных союзников.
- Традиционно, в своем комментарии МИД России заявляет, что не приемлет смену власти путем "уличных беспорядков". По опыту Украины это означает, что Москва не признает новую власть, которая появится в Казахстане в случае успеха революции.
- Официально Москва военную помощь Казахстану не подтверждает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Казахстан не запрашивал помощь России в связи с протестами. Он также уточнил, что Москва надеется на то, что власти Казахстана смогут самостоятельно справиться с "внутренними проблемами" страны.
- Однако в России уже несколько лет разгоняется мысль, что территория современного Казахстана — большой подарок России и Советского Союза и эти территории пора бы вернуть.
- Вечером стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным и казахским – Токаевым ситуацию в Казахстане. Как известно, в 2010 году Лукашенко приютил беглого президента Киргизии Курманбека Бакиева, который был свергнут в результате цветной революции.