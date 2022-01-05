Перше вбивство на протестах у Казахстані: ЗМІ показали відео

Про жертви серед протестувальників заявляють журналісти, про жертви серед правоохоронців – президент

Силовики взялися за зброю / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Серед протестувальників у Казахстані є перші жертви. У місті Атирау поліція відкрила вогонь по людях, внаслідок чого одна людина загинула від пострілу в голову.

Про це повідомляє Радіо "Азаттик".

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Що відбувається

Повідомляється, що на протести в місті Атирау вийшли близько 3000 людей, які вимагають зустрічі з акімом (губернатором) Атирауської області. За інформацією кореспондента Радіо "Азаттик", поліція відкрила вогонь по мітингувальниках. Серйозні поранення отримали двоє людей, одному з них потрапили в голову – він помер. Кореспондент бачила кілька людей із травмами ніг. Можливо, поліція застосувала гумові кулі.

За офіційними даними МВС Казахстану, станом на ранок 5 січня було затримано понад 200 людей "за порушення громадського порядку". Влада про наявність постраждалих серед демонстрантів не повідомляла.

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"Внаслідок протиправних дій завдано тілесних ушкоджень 95 співробітникам органів внутрішніх справ. Пошкоджено 37 службових автомашин", – заявили в МВС.

Президент

У своєму телезверненні до нації президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв також заявив про жертви.

"Є вбиті та поранені, натовпи бандитських елементів б'ють військовослужбовців і знущаються з них, голими водять вулицями, піддають насильству жінок, грабують магазини. Ситуація загрожує безпеці всіх мешканців Алмати. І це терпіти не можна. Крім Алмати напружена обстановка створилася і в деяких інших центрах, у зв'язку з чим у низці регіонів мною введено надзвичайний стан", – цитує казахського лідера агенція "Інтерфакс".

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Ситуація