У Казахстані зносять пам'ятник Назарбаєву. Він готовий покинути країну

У Казахстані натовп мітингувальників намагається знести пам'ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву у Талдикоргані, який встановили у 2016 році.
Про це повідомляє Ateo Breaking.
Кадри спроб знести пам'ятник з'явилися у соцмережі. До пам'ятника прив'язали мотузки. За допомогою них протестувальники і планують впустити монумент.
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Сьогодні, 5 січня, колишнього президента Казахстану позбавили посади голови Ради Безпеки. Його місце зайняв нинішній лідер країни Касим-Жомарт Токаєв.
Як повідомив головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, Назарбаєв готовий залишити Казахстан "для лікування". Інших подробиць він не розкрив.
Протести у Казахстані
- У перші дні 2022 року жителі міст Жанаозен та Актау в Мангістауській області – нафтовидобувному регіоні на заході Казахстану – вийшли з протестами проти дворазового зростання цін на скраплений нафтовий газ.
- Проте протести поширилися й на інші міста. В Алматі — найбільшому місті та першій столиці країни — увечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Президент ввів у Мангістауській та Алматинській областях, а також в Алматі режим надзвичайного стану до 19 січня. Він передбачає комендантську годину з 07:00 до 23:00, заборону масових заходів та страйків, заборону продавати зброю, боєприпаси та алкоголь, вилучення у людей зброї та боєприпасів, посилення охорони особливо важливих об'єктів. Обмежено в'їзд та виїзд з цих регіонів та Алмати, наказано проводити перевірку документів, огляди людей та транспорту.
- Вранці 5 січня Токаєв відправив у відставку уряд і заявив, що на кабміні лежить особлива вина за допущення протестної ситуації.
- Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон. А Токаєв виступив із зверненням до нації.