У Казахстані зносять пам'ятник Назарбаєву. Він готовий покинути країну

У Казахстані продовжуються масові протести

Експрезидент Нурсултан Назарбаєв. Фото: колаж "Сьогодні"

У Казахстані натовп мітингувальників намагається знести пам'ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву у Талдикоргані, який встановили у 2016 році.

Про це повідомляє Ateo Breaking.

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Кадри спроб знести пам'ятник з'явилися у соцмережі. До пам'ятника прив'язали мотузки. За допомогою них протестувальники і планують впустити монумент.

Сьогодні, 5 січня, колишнього президента Казахстану позбавили посади голови Ради Безпеки. Його місце зайняв нинішній лідер країни Касим-Жомарт Токаєв.

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Як повідомив головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, Назарбаєв готовий залишити Казахстан "для лікування". Інших подробиць він не розкрив.

Протести у Казахстані