Назарбаєва у в'язницю! — опозиція у Казахстані назвала свої вимоги

Опозиція не готова до жодного компромісу

Пам'ятники Назарбаєву падають один за одним / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Нині вимоги опозиції Казахстану, яка також бере участь у протестах, далекі від простого виконання існуючої владою економічних вимог. Тепер все частіше лунає заклик відправити до в'язниці колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який керував Казахстаном з 1991 по 2021 рік.

Про це, зокрема, заявив казахський опозиціонер, один із лідерів координаційних штабів Мухтар Аблязов в ефірі телеканалу "Україна 24" .

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Заява

"Не було ніколи у Казахстані вільних виборів. Наша мета – повне повалення режиму Нурсултана Назарбаєва. Всі процеси, які зараз ви бачите в країні, люди, які виходять, (у них. – Ред.) єдиний вигук – геть Назарбаєва, геть його режим! Те, що він пішов у відставку з позиції голови Ради безпеки – це брехня. Він маніпулює. Його пам'ятники, які були встановлені за його життя, зносять. Він побачив, як за його життя його пам'ятники зносяться і ми намагатимемося за його життя посадити його до в'язниці", – заявив в ефірі Мухтар Аблязов.

Аблязов також закликав не погоджуватися на жодні переговори з владою, а довести справу до кінця.

Ситуація