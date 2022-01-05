Назарбаєва у в'язницю! — опозиція у Казахстані назвала свої вимоги

Нині вимоги опозиції Казахстану, яка також бере участь у протестах, далекі від простого виконання існуючої владою економічних вимог. Тепер все частіше лунає заклик відправити до в'язниці колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який керував Казахстаном з 1991 по 2021 рік.
Про це, зокрема, заявив казахський опозиціонер, один із лідерів координаційних штабів Мухтар Аблязов в ефірі телеканалу "Україна 24" .
Заява
"Не було ніколи у Казахстані вільних виборів. Наша мета – повне повалення режиму Нурсултана Назарбаєва. Всі процеси, які зараз ви бачите в країні, люди, які виходять, (у них. – Ред.) єдиний вигук – геть Назарбаєва, геть його режим! Те, що він пішов у відставку з позиції голови Ради безпеки – це брехня. Він маніпулює. Його пам'ятники, які були встановлені за його життя, зносять. Він побачив, як за його життя його пам'ятники зносяться і ми намагатимемося за його життя посадити його до в'язниці", – заявив в ефірі Мухтар Аблязов.
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Аблязов також закликав не погоджуватися на жодні переговори з владою, а довести справу до кінця.
Ситуація
- Серед протестувальників у Казахстані є перші жертви. У місті Атирау поліція відкрила вогонь по людях, внаслідок чого одна людина загинула від пострілу в голову.
- У руках протестувальників опинився міжнародний аеропорт Алмати. Співробітники та пасажири екстрено евакуюються, рейси призупинено.
- Джерела в МЗС Казахстану розповіли місцевим журналістам, що Назарбаєв готується покинути країну під приводом лікування за кордоном. Пізніше з'явилася інформація, що в районі столиці Киргизстану кружляє якийсь лайнер, який раніше піднявся у повітря із Алмати.
- Увечері стало відомо про те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорив телефоном із російським колегою Володимиром Путіним та казахським – Токаєвим ситуацію в Казахстані. Як відомо, у 2010 році Лукашенко дав притулок президенту Киргизії Курманбеку Бакієву, який був скинутий у результаті кольорової революції.