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Літак РФ таємничо зник після захоплення аеропорту в Казахстані

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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5 січня, 18:03
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Російський урядовий борт прямував до Алмати
Протестувальники захопили аеропорт Алмати. Фото: колаж "Сьогодні"
Протестувальники захопили аеропорт Алмати. Фото: колаж "Сьогодні"

У Казахстані захопили аеропорт Алмати. Співробітники та пасажири екстрено евакуюються, рейси припинені.

Про це повідомляє NEXTA Live.

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За попередніми даними, в аеропорту зараз близько 45 протестувальників. На момент захоплення пасажирів у терміналі не було, їх встигли евакуювати.

Стало відомо, що "Белавіа" запропонувала пасажирам, що прямують з Мінська до Казахстану і назад до 10 січня, змінити дати вильоту, а кувейтська Jazeera Airways зупиняє рейси до Алмати.

Літак РФ увійшов у повітряний простір Казахстану

Лайнер Ту-214 російського урядового загону, який летів з московського аеропорту "Внуково", увійшов у повітряний простір Казахстану, а потім засекретив свій маршрут у повітрі прямо посеред рейсу, повідомляє Діалог UA.

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Однак приблизно через 30 хвилин після цього сервіс відстеження літаків "Флайтрадар24" перестав фіксувати місце розташування Ту-214 через вимкнений транспондер на борту літака. Судячи з напрямку руху, він прямував до Алмати. Лінія траєкторії польоту під час спроби простежити маршрут обривається у центральній частині країни.

Російський політолог Станіслав Бєлковський уточнює, що в районі Алмати все ще живе частина близьких родичів експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який має намір тікати з країни.

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Російська авіакомпанія "Аерофлот" тим часом почала скасовувати рейси до Казахстану. Скасовано, зокрема, вечірній рейс до Алмати, який мав вилетіти о 20:55 із Шереметьєво. Причини офіційно не називаються.

Протести у Казахстані

  • У перші дні 2022 року жителі міст Жанаозен та Актау в Мангістауській області – нафтовидобувному регіоні на заході Казахстану – вийшли з протестами проти дворазового зростання цін на скраплений нафтовий газ.
  • Проте протести поширилися і на інші міста. В Алматі — найбільшому місті та першій столиці країни — увечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
  • Президент ввів у Мангістауській та Алматинській областях, а також в Алматі режим надзвичайного стану до 19 січня.
  • Вранці 5 січня Токаєв відправив у відставку уряд і заявив, що на кабміні лежить особлива вина за допущення протестної ситуації.
  • Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон. А Токаєв виступив із зверненням до нації.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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