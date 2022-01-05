Літак РФ таємничо зник після захоплення аеропорту в Казахстані

У Казахстані захопили аеропорт Алмати. Співробітники та пасажири екстрено евакуюються, рейси припинені.
Про це повідомляє NEXTA Live.
За попередніми даними, в аеропорту зараз близько 45 протестувальників. На момент захоплення пасажирів у терміналі не було, їх встигли евакуювати.
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Стало відомо, що "Белавіа" запропонувала пасажирам, що прямують з Мінська до Казахстану і назад до 10 січня, змінити дати вильоту, а кувейтська Jazeera Airways зупиняє рейси до Алмати.
Літак РФ увійшов у повітряний простір Казахстану
Лайнер Ту-214 російського урядового загону, який летів з московського аеропорту "Внуково", увійшов у повітряний простір Казахстану, а потім засекретив свій маршрут у повітрі прямо посеред рейсу, повідомляє Діалог UA.
Однак приблизно через 30 хвилин після цього сервіс відстеження літаків "Флайтрадар24" перестав фіксувати місце розташування Ту-214 через вимкнений транспондер на борту літака. Судячи з напрямку руху, він прямував до Алмати. Лінія траєкторії польоту під час спроби простежити маршрут обривається у центральній частині країни.
Російський політолог Станіслав Бєлковський уточнює, що в районі Алмати все ще живе частина близьких родичів експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який має намір тікати з країни.
Російська авіакомпанія "Аерофлот" тим часом почала скасовувати рейси до Казахстану. Скасовано, зокрема, вечірній рейс до Алмати, який мав вилетіти о 20:55 із Шереметьєво. Причини офіційно не називаються.
Протести у Казахстані
- У перші дні 2022 року жителі міст Жанаозен та Актау в Мангістауській області – нафтовидобувному регіоні на заході Казахстану – вийшли з протестами проти дворазового зростання цін на скраплений нафтовий газ.
- Проте протести поширилися і на інші міста. В Алматі — найбільшому місті та першій столиці країни — увечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Президент ввів у Мангістауській та Алматинській областях, а також в Алматі режим надзвичайного стану до 19 січня.
- Вранці 5 січня Токаєв відправив у відставку уряд і заявив, що на кабміні лежить особлива вина за допущення протестної ситуації.
- Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон. А Токаєв виступив із зверненням до нації.