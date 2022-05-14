В Госдуме РФ сказали, какую страну хотят "денацифицировать" после Украины

Депутат Госдумы Олег Морозов пригрозил Польше "денацификацией" / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутат Госдумы РФ, один из лидеров партии "Единая Россия" Олег Морозов заявил, что первой "в очереди на денацификацию" после Украины должна стать Польша.

"Своими заявлениями о России, как "раковой опухоли", и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины", – написал депутат Госдумы в своем Telegram-канале.

Отметим, что Олег Морозов является членом бюро высшего совета партии "Единая Россия" и одним из главных идеологов правящей политсилы РФ.

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У Путина отказались от "денацификации" Украины

Кремлевская пропаганда перестала говорить о "денацификации", которую президент РФ Владимир Путин называл одной из главных целей войны в Украине. Выяснилось, что россияне не понимают значение этого термина.

Приблизительно через неделю после начала войны социологи по заказу администрации президента РФ провели закрытые телефонные опросы относительно отношения россиян к основным тезисам пропаганды. Выяснилось, что люди не понимают, что такое "денацификация", – мало кто смог определенно расшифровать термин.

В то же время, военный эксперт Михаил Самусь считает, что Россия попытается провести так называемую "денацификацию" в Казахстане.