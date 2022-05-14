У Держдумі РФ сказали, яку країну хочуть "денацифікувати" після України

Депутат Держдуми Олег Морозов пригрозив Польщі "денацифікацією" / Фото: Колаж: Сьогодні

Депутат Держдуми РФ, один із лідерів партії "Єдина Росія" Олег Морозов заявив, що першою "у черзі на денацифікацію" після України має стати Польща.

"Своїми заявами про Росію, як "ракову пухлину", і про "контрибуцію", яку ми маємо виплатити Україні, Польща спонукає нас поставити її на перше місце в чергу на денацифікацію після України", – написав депутат Держдуми у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що Олег Морозов є членом бюро вищої ради партії "Єдина Росія" та одним із головних ідеологів правлячої політсили РФ.

Реклама

У Путіна відмовилися від "денацифікації" України

Кремлівська пропаганда перестала говорити про "денацифікацію", яку президент РФ Володимир Путін називав однією з головних цілей війни в Україні. З'ясувалося, що росіяни не розуміють значення цього терміна.

Приблизно через тиждень після початку війни соціологи на замовлення адміністрації президента РФ провели закриті телефонні опитування щодо ставлення росіян до основних тез пропаганди. З'ясувалося, що люди не розуміють, що таке "денацифікація", – мало хто зміг виразно розшифрувати термін.

Водночас військовий експерт Михайло Самусь вважає, що Росія спробує провести так звану "денацифікацію" у Казахстані.