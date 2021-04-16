В Грузии неизвестные ворвались в банк и захватили заложников (видео)

В Грузии вооружённые лица ворвались в филиал Банка Грузии в Тбилиси и удерживают заложников.
Об этом сообщил телеканал "Рустави-2".
На данный момент неизвестно сколько человек находится в банке и действует ли злоумышленник в одиночку.
По предварительным данным, в филиале Банка Грузии захвачены два заложника. .Позже стало известно, что напавший на филиал Банка Грузии отпустил 1 заложника, сейчас в офисе 3 сотрудника и 1 охранник
На место прибыли правоохранители, граждане эвакуированы с периметра здания. Правоохранители закрыли станцию метро "Авлабари", которая находится рядом.
Ранее мы сообщали, что в Тбилиси вооруженный неизвестный ворвался в помещение микрофинансовой организации и захватил заложников.
Напомним, 22 октября в городе Зугдиди налетчик с автоматом захватил банк и взял 50 заложников.
Новости на эту же тему: