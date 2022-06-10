В храмах Японии провели древний обряд для Путина: что пожелали (видео)

10 июня на встрече с президентом Туркменистана Путин выглядел не очень хорошо / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Японии своим древним способом пытаются помочь Украине в борьбе с международным преступником Владимиром Путиным. Минимум в семи храмах города Мацудо, что примерно в 20 минутах к востоку от центр Токио, нашли аналог куклы вуду с лицом президента России.

Об этом сообщает местное издание Japan Today.

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Что происходит

В Японии существует свой аналог кукол вуду, который называется "вара нингё". Это соломенная кукла с изображением того, кому желают зла. Во время обряда туловище этой куклы с определенным заклинанием необходимо прибить гвоздем. Как пишет Japan Today, стандартным проклятием считается смерть.

С начала мая куклы вара нингё были найдены прибитыми к священным деревьям на территории семи храмов в городе Мацудо. На современный лад у каждой из них к голове была прикреплена фотография президента России. К одной из кукол также был прикреплен лист бумаги на японском языке с полным именем российского диктатора, его текущим возрастом и датой рождения, а также сообщением "Молюсь о его смерти". Записка нужна на тот случай если духи не узнают свою жертву в лицо.

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