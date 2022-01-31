В Иране львица загрызла смотрителя и несколько часов разгуливала зоопарком

Хищников не могли поймать длительное время/Фото: коллаж: Pixabay/"Сегодня"

В воскресенье, 30 января, в Иране в зоопарке в городе Эрак львица убила смотрителя и сбежала со своим партнером-самцем из вольера. Животных не могли поймать несколько часов.

Об этом сообщает AP News.

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Подробности

Инцидент произошел, когда 40-летний сотрудник зоопарка кормил животное мясом через специальное окошко. Впоследствии львице удалось самостоятельно открыть вольер и она вышла из него вместе с другим львом.

Хищники несколько часов разгуливали по территории зверинца, пока их не поймали полицейские и сотрудники охраны. В настоящее время идет расследование инцидента.

Самые опасные хищники

У современного африканского льва грива достигает 40 см в длину, ее цвет варьирует от темного, почти чёрного, до песочного. Чем темнее грива, тем хуже царь зверей переносит жару, но тем выше его репродуктивные способности;

львиное сердце, которое так активно воспевают в средневековых балладах как синоним отваги, храбрости, весит всего 0.5 процента от общей массы тела животного — подобное соотношение является наименьшим среди всех существующих хищных животных;

львиные когти растут до 7 см;

зубы у льва тоже большие, их всего 30. Они нужны не для пережевывания пищи, а для отрывания кусков туши, хищник не жует мясо. Зато съесть за раз он может до 30 кг.

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