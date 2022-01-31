В Ірані левиця загризла наглядача та декілька годин розгулювала зоопарком

Хижаків не могли зловити тривалий час/Фото: колаж: Pixabay/"Сьогодні"

У неділю, 30 січня, в Ірані в зоопарку в місті Ерак левиця вбила наглядача і втекла зі своїм партнером-самцем з вольєра. Тварин не могли спіймати декілька годин.

Про це повідомляє AP News.

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Інцидент стався, коли 40-річний співробітник зоопарку годував тварину м'ясом через спеціальне віконце. Згодом левиці вдалося самостійно відкрити вольєр і вона вийшла з нього разом з іншим левом.

Хижаки декілька годин розгулювали територією звіринця, аж поки їх не спіймали поліціянти та співробітники охорони. Нині триває розслідування інциденту.

Найнебезпечніші хижаки

У сучасного африканського лева грива досягає 40 см в довжину, її колір варіює від темного, майже чорного, до пісочного. Чим темніша грива, тим гірше цар звірів переносить спеку, але тим вищими є його репродуктивні здібності;

левине серце, яке так активно оспівують в середньовічних баладах як синонім відваги, хоробрості, важить усього 0.5 відсотка від загальної маси тіла тварини — подібне співвідношення є найменшим серед всіх існуючих хижих тварин;

левові кігті зростають до 7 см;

зуби у лева теж великі, їх всього 30. Вони потрібні не для пережовування їжі, а для відривання шматків туші, хижак не жує м'ясо. Зате з'їсти за раз він може до 30 кг.

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