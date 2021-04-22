Вакцина не помогает? Две женщины умерли от коронавируса после вакцины Pfizer

Две испанские старушки получили вакцину уже с подтвержденным коронавирусом, но помочь лекарство им уже не смогло

В испанском автономном сообществе Экстермадура от коронавируса скончались две женщины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает издание HOY, ссылаясь на Службу здравоохранения Эстремадуры.

Об умерших известно, что им было за 80 лет и они обе скончались в этом месяце после того, как получили две дозы вакцины Pfizer/BioNTech уже после того, как им поставили диагноз COVID-19.

Две женщины стали первыми в этом регионе, которые умерли от последствий инфекции будучи иммунизированными. Всего в апреле из-за вируса умерли 20 человек – 18 остальных не были вакцинированы.

Но вот в марте умер еще один человек – он получил одну дозу вакцины.

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За все время пандемии в Испании обнаружили более 3,45 млн случаев COVID-19, а жертвами вируса стали 77 тыс. человек.

Напомним, а вот в городе Лагартера произошла массовая вспышка коронавируса в дома престарелых – постояльцы заразились COVID-19 после того, как их привили вакциной Pfizer.

Также мы писали, что из-за рисков развития тромбоза прививку от коронавируса компании AstraZeneca (Vaxzevria) в Испании рекомендовали использовать только для вакцинации лиц старше 60 лет.

А как королевство возвращалось к привычной жизни после карантина, смотрите в видеосюжете: