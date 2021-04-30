В Израиле на религиозном празднике погибли 28 человек

Шесть вертолетов и несколько десятков машин скорой помощи эвакуировали раненых в больницу, на месте есть погибшие

В Израиле во время празднования праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон недалеко от города Цфат произошла давка, погибли 28 человек.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В результате более 50 человек пострадали, из них по меньшей мере 20 в критическом состоянии.

Как рассказали в Службе спасения, шесть вертолетов и несколько десятков машин скорой помощи эвакуировали раненых в больницу.

Организаторы празднования насчитывали более 100 тысяч участников мероприятия.

Пока нет точной информации, что произошло. Одни источники сообщают, что обрушилась крыша, другие – упал стенд, а некоторые, что причиной трагедии стало большое количество людей на мероприятии.

Видео: Reuters

Напомним, благодаря успешной вакцинации от коронавируса, Израиль смягчил карантинные ограничения и возобновил культурные мероприятия – в стране прошел необычный концерт, на который пускали только людей с иммунитетом от COVID-19.