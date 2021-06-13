В Израиле новый премьер, но Нетаньяху обещает вернуться

Нафтали Беннет поблагодарил Нетаньяху и его жену, а тот в ответ назвал его фейковым правым и обвинил в предательстве

Нафтали Беннет и Биньямин Нетаньяху / коллаж "Сегодня"

Парламент Израиля в воскресенье, 13 июня, большинством голосов утвердил новый состав коалиционного правительства, которое возглавил бывший министр обороны, лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет. Таким образом закончилось 12-летнее правление Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает BBC.

За новое правительство проголосовали 60 парламентариев, против – 59.

В своем обращении к кнессету перед началом голосования Беннет поблагодарил Нетаньяху за долгую службу на посту лидера Израиля.

"Мы не всегда соглашались друг с другом, но вы оба многим пожертвовали во благо государства Израиль", – сказал Беннет, имея в виду Нетаньяху и его жену Сару.

Как отмечает издание, выступление Беннета прерывалось выкриками депутатов партии Нетаньяху "Ликуд" и других лояльных ему партий, представителей некоторых из них даже выдворили из зала "за попытку срыва процедуры голосования".

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Новое правительство "Ямина" сформировала в коалиции с центристской партией и ее лидером Яиром Лапидом. Согласно заключенному соглашению, Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а затем уступит это место Лапиду на два года до новых парламентских выборов.

Нетаньяху не сдается

Перед голосованием за новое правительство Нетаньяху также выступил в кнессете и назвал Беннета "фейковым правым", и обвинил партию "Ямина" в предательстве правого политического курса из-за сделки с левоцентристами.

"Я поведу вас против этого опасного левого правительства, и, с божьей помощью, мы скоро их скинем", – заявил теперь уже экс-премьер.

Ранее Нетаньяху выступил против возможного нового правительства, назвав его "опасной коалицией мошенничества и капитуляции" и пообещал "очень быстро свергнуть его".

Напомним, Нетаньяху управлял Израилем целых пять сроков, но после выборов в Израиле 23 марта, уже четвертых за последние два года, ему не удалось сформировать правительство, несмотря на то, что премьер поспешил объявить о победе "Ликуд".

В результате правительственная коалиция была сформирована в начале июня из трех партий и туда не вошла политсила теперь уже экс-премьра "Ликуд".