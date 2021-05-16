В Израиле отец прятался с новорожденным ребенком от ракетных обстрелов (видео)

Вероятно, мужчина ехал в машине со своей супругой и новорожденным ребенком, чтобы спастись, они выбежали из авто

Отец защищает ребенка от обстрелов в Израиле, коллаж: "Сегодня"

В Израиле под ракетные обстрелы попал отец с новорожденным ребенком, чтобы спастись, они спрятались за бетонным забором на шоссе.

Об этом сообщила армия Израиля в Twitter.

"Поставьте себя на место этого отца. Вы едете с новорожденным ребенком. Вдруг вы оказываетесь под ракетным обстрелом. Когда ракеты взрываются, ваша единственная мысль: беречь ребенка в безопасности", – говорится в сообщении.

Для защиты гражданского населения ЦАХАЛ продолжит борьбу с ХАМАС, отметили в армии Израиля. Также на видео слышен голос женщины, которая, наверное, тоже была с мужчиной в автомобиле.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли ракетный удар по дому заместителя главы политбюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи.