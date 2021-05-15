Армия Израиля уничтожила дом замглавы политбюро ХАМАС (видео)

Израильские военные нанесли ракетный удар по дому заместителя главы политбюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи.
Об этом сообщает пресс-служба армии в Twitter.
"Недавно истребитель атаковал дом Халиля аль-Хайи, заместителя председателя политического бюро ХАМАС, здание, которое служило террористической инфраструктурой", – сказано в сообщении.
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Что было ранее?
Сегодня, 15 мая, Израиль нанес четыре ракетных удара по 11-этажному зданию в секторе Газа, в котором располагались офисы, апартаменты и коммерческие компании.
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В башне Аль-Джалаа, в частности, находились представительства телеканала Al Arabiya, агентства Associated Press и других медиа. По данным армии, боевики использовали здание в военных целях.
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