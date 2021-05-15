Армія Ізраїлю знищила будинок заступника голови політбюро ХАМАС (відео)

Ізраїльські військові завдали ракетного удару по будинку заступника глави політбюро палестинського руху ХАМАС в секторі Газа.
Про це повідомляє пресслужба армії в Twitter.
"Нещодавно винищувач атакував будинок Халіля аль-Хайі, заступника голови політичного бюро ХАМАС, будівлю, яка слугувала терористичної інфраструктурою", – сказано в повідомленні.
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Що було раніше?
Сьогодні, 15 травня, Ізраїль завдав чотири ракетні удари по 11-поверховому будинкув секторі Газа, в якому розташовувалися офіси, апартаменти і комерційні компанії.
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У вежі Аль-Джалал, зокрема, знаходилися представництва телеканалу Al Arabiya, агентства Associated Press і інших медіа. За даними армії, бойовики використовували будівлю у військових цілях.
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