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Армія Ізраїлю знищила будинок заступника голови політбюро ХАМАС (відео)

15 травня, 20:04

Віталій Семченко Віталій Семченко

ЦАХАЛ продовжує ракетні обстріли бойовиків в секторі Газа

Ізраїльські військові завдали ракетного удару по будинку заступника глави політбюро палестинського руху ХАМАС в секторі Газа.

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Про це повідомляє пресслужба армії в Twitter.

"Нещодавно винищувач атакував будинок Халіля аль-Хайі, заступника голови політичного бюро ХАМАС, будівлю, яка слугувала терористичної інфраструктурою", – сказано в повідомленні.

Відео: Telegram

Відео: Telegram

Що було раніше?

Сьогодні, 15 травня, Ізраїль завдав чотири ракетні удари по 11-поверховому будинкув секторі Газа, в якому розташовувалися офіси, апартаменти і комерційні компанії.

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У вежі Аль-Джалал, зокрема, знаходилися представництва телеканалу Al Arabiya, агентства Associated Press і інших медіа. За даними армії, бойовики використовували будівлю у військових цілях.

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Детальніше про ситуацію в секторі Газа – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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