Нові ракетні обстріли, умови перемир'я та евакуація українців – що відбувається в Ізраїлі

Ситуація на Близькому Сході загострюється – журналісти "Сьогодні" розповідають про головні події

На Близькому Сході триває найбільший за останні роки військовий конфлікт. У ніч на 15 травня ХАМАС знову обстрілював територію Ізраїлю, ЦАХАЛ завдав ракетного удару по офісу світових ЗМІ, а ЮНІСЕФ підрахував кількість загиблих дітей. "Сьогодні" розповідають про головні події.

Ізраїль знищив офіс глави служби безпеки ХАМАС

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Армія оборони Ізраїлю повідомила, що авіаударом зруйнувала офіс глави служби безпеки ХАМАС Тауфіка Абу Наїма. За даними ізраїльської сторони, ця штаб-квартира використовувалася для управління військовою інфраструктурою бойовиків. Також військові завдали авіаудари по декількох місцях запусків ракет.

Внаслідок одного з авіаударів, який зруйнував будівлю в таборі для біженців на заході Гази, загинула сім'я з десяти осіб – вісім дітей і дві жінки.

З сектору Газа за ніч випустили 200 ракет

Бойовики ХАМАС за ніч випустили близько 200 ракет у бік Ізраїлю – 100 з них перехопила система "Залізний купол", ще 30 впали на території Гази.

Внаслідок обстрілу міста Беер-Шева 19 лосіб отримали серйозні поранення, їх госпіталізували.

Ізраїль атакував вежу Аль-Джалаа

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15 травня армія Ізраїлю завдала чотири ракетні удари по 11-поверховому будинку в секторі Газа, в якому розташовувалися офіси, апартаменти і комерційні компанії.

Зокрема, у вежі Аль-Джалаа розташовані представництва телеканалу Al Arabiya, агентства Associated Press та інших медіа.

Відео: Telegram

Як зазначає Times of Israel, напередодні військові попередили всіх мешканців про плановане бомбардування. Вони також відправили в якості попередження ракету, яка не заподіяла серйозних ушкоджень.

Ізраїльська армія підтвердила нанесення удару по багатоповерхового будинку в секторі Газа. За їхніми даними, бойовики використовували вежу Аль-Джалаа у військових цілях.

ХАМАС назвав умови припинення вогню

Глава політичного крила ХАМАС Халед Машаль назвав умови, за яких угруповання припинить обстріли. Так, за його словами, ізраїльська влада мусить виконати наступне:

забезпечити вільний доступ мусульман в мечеть Аль-Акси;

відмовитися виселяти арабів з району Шейх-Джаррах;

звільнити затриманих в ході протестів і зіткнень.

Кількість загиблих дітей зростає

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За даними ЮНІСЕФ, з початку бойових дій між Ізраїлем і сектором Газа 10 травня – за 5 днів – вбито 42 дитини.

У секторі Газа вбито 40 дітей, в Ізраїлі – двоє.

Евакуація українців

Через загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту близько 80 українців хочуть виїхати їх сектору Газа.

За словами джерела в МЗС, розвиток подій залишається непередбачуваним, не виключається проведення Ізраїлем наземної військової операції, що призведе до великих руйнувань і жертв, зокрема серед мирного населення.

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"Попередньо відомо, що близько 80 громадян України висловили бажання по евакуації з анклаву, їм запропоновано сформувати список і направити в диппредставництва для подальшої обробки", – сказано в повідомленні.

Раніше евакуація українських громадян здійснювалася через Єгипет.

Ліга арабських держав засудила Ізраїль

Ліга арабських держав звинуватила Ізраїль в ескалації військового конфлікту в секторі Газа. Організація засудила дії ізраїльських військових і закликала до запуску мирного процесу на міжнародно-правовій основі.

В заяві підкреслюється, що ізраїльська сторона "несе повну відповідальність за теперішню агресивну війну, ескалацію і всі злочинні дії", пов'язані із загостренням конфлікту.

ЛАД також вимагає від міжнародного співтовариства втрутитися в конфлікт, щоб "покласти край трагедії, що почалася в 1948 році, та зупинити агресивну війну проти палестинців".

Ердоган: "Ізраїль перейшов усі межі"

Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою". За словами політика, його країна буде підтримувати боротьбу палестинців з тієї ж рішучістю, з якою вона підтримувала Азербайджан в Нагірному Карабасі.

"Ми сумуємо й обурені жорстокістю Ізраїлю, який є терористичною державою. Як ми рішуче підтримували боротьбу Азербайджану за звільнення своїх земель від окупації, сьогодні ми з тим самим почуттям виступаємо проти гноблення в палестинських містах та Єрусалимі", – сказав Ердоган.

Президент також розповів, що провів переговори з президентами і главами урядів 19 країн щодо ситуації в секторі Газа. "Ізраїль перейшов усі межі", – заявив Ердоган, додавши, що якщо не зупинити агресію негайно, "завтра всі стануть мішенню цього дикого менталітету".