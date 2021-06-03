В Израиле сформировали коалицию без Нетаньяху: кто станет новым премьером

Формирование коалиции затянулось, поскольку в среду вечером одной из сторон были озвучены новые требования, но в конце концов соглашение подписали

Биньямин Нетаньяху / Фото: AFP

В Израиле завершили формирование новой правительственной коалиции, в которую не вошла партия нынешнего многолетнего премьера страны Беньямина Нетаньяху "Ликуд".

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Соглашение о коалиции подписали лидер партии "Ямина" Нафтали Беннетт, глава крупнейшей оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид и глава арабской партии РААМ Мансур Аббас, о чем уже уведомили президента страны.

Формирование коалиции затянулось, поскольку Аббас озвучил новые требования вечером в среду после переговоров с Нетаньяху, но сторонам в конце концов все же удалось достичь соглашения.

Кто станет следующим премьером

Согласно заключенному соглашению, премьер-министром Израиля станет глава партии "Ямина" Нафтали Беннет, а председатель "Еш Атид" Яир Лапид, соответственно, будет альтернативным премьером.

Примерно через два года они поменяются местами: глава "Еш Атид" Яир Лапид станет премьер-министром, а Нафтали Беннет – альтернативным главой правительства.

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Напомним, ранее Беннет заявил, что пятые выборы не отдадут Нетаньяху, а твердо намерены сформировать правительство единства. Также политик не скрывал, что имеет премьерские амбиции.

В марте партия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и ее союзники набрали необходимое количество мандатов для создания коалиции в парламенте.

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