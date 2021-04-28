В Канаде зафиксировали первую смерть от тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Канадские власти по-прежнему считают, что преимущества перевешивают риски, и не намерены менять стратегию вакцинации

В Канаде в провинции Квебек зафиксирована первая в стране смерть в результате тромбоза, возникшего после вакцинации вакциной от коронавируса британской компании AstraZeneca.

Об этом сообщил телеканал СВС.

Пациентке было 54 года, она получила прививку в начале апреля, после чего у нее образовались тромбы в крупных сосудах и причиной ее смерти назвали нарушение свертываемости крови.

Министр здравоохранения Канады Кристиан Дюбе также сообщил, что проводится расследование еще трех случаев образования тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.

В то же время в Канаде уже заявили, что не намерены менять стратегию вакцинации, так как, согласно заявлению властей, преимущества перевешивают риски.

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Напомним, 23 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с супругой сделали прививки от коронавируса препаратом производства компании AstraZeneca.

В Канаде в начале апреля заявили о начале третьей волны коронавируса, которая охватила уже все регионы страны.