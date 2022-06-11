В Киев прибудет Шольц, Макрон и Драги – что известно

Этих политиков давно ждут на Банковой с конкретными предложениями / Коллаж "Сегодня"
В последнее время Киев стал любимым местом для визитов высокопоставленных западных политиков. Вот только президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уехала домой после второго за последние месяцы визита в столицу воюющей страны. Здесь не было только троих ведущих политиков ЕС из Германии, Франции и Италии. В ближайшее время их можно будет увидеть в Киеве.
Об этом сообщает немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на свои источники.
Что пишут
"Уже несколько недель звучит резкая критика, что Шольц НЕ ездил в Украину с тех пор, как 109 дней назад началась война. Но теперь, по информации BILD am SONNTAG, у правительственных кругов Франции и Украины есть конкретные планы поездок: канцлер планирует совместную поездку с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги перед G7", – пишет издание.
Напомним, что саммит состоится на юге Германии 26-28 июня.
С какими идеями приедут ведущие политики Европы в нашу страну пока неизвестно.
Обстановка
- Издание Welt со ссылкой на документы сообщило, что Германия за два месяца свела к минимуму военную поддержку Украины и практически не предоставила оружия, несмотря на множество обещаний.
- Чуть ранее президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что нужно идти на переговоры с международным преступником Владимиром Путиным.
- Французский президент сказал, что "мы не должны унижать Россию", чтобы в день прекращения боевых действий можно было "построить выход из ситуации по дипломатическим каналам".