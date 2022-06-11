В Киев прибудет Шольц, Макрон и Драги – что известно

Этих политиков давно ждут на Банковой с конкретными предложениями / Коллаж "Сегодня"

В последнее время Киев стал любимым местом для визитов высокопоставленных западных политиков. Вот только президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уехала домой после второго за последние месяцы визита в столицу воюющей страны. Здесь не было только троих ведущих политиков ЕС из Германии, Франции и Италии. В ближайшее время их можно будет увидеть в Киеве.

Об этом сообщает немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на свои источники.

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Что пишут

"Уже несколько недель звучит резкая критика, что Шольц НЕ ездил в Украину с тех пор, как 109 дней назад началась война. Но теперь, по информации BILD am SONNTAG, у правительственных кругов Франции и Украины есть конкретные планы поездок: канцлер планирует совместную поездку с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги перед G7", – пишет издание.

Напомним, что саммит состоится на юге Германии 26-28 июня.

С какими идеями приедут ведущие политики Европы в нашу страну пока неизвестно.

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