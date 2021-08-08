В Киеве почтили память Шишова и поддержали белорусских политзаключенных (фото, видео)

Ровно год назад белорусы впервые вышли на акции протеста против результатов президентских выборов

Люди пришли на Майдан с плакатами / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 8 августа, в Киеве на Майдане Независимости прошла акция памяти белорусского оппозиционного активиста Виталия Шишова, найденного повешенным в одном из киевских парков утром 3 августа. Также организаторы провели День Единства Беларуси и поддержали белорусских политзаключенных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Ровно год прошел с тех пор, как тысячи белорусов вышли на улицы городов, мирно протестуя против сфальсифицированных результатов президентских выборов. В этот день они сделали выбор и решили бороться за будущее страны, в которой они хотят жить", – отмечают организаторы акции.

Фото: Цензор.НЕТ

К акции на Майдане Независимости присоединилась и девушка погибшего Шишова Божена Жолудь.

Фото: Цензор.НЕТ

"Несмотря на беспрецедентную массовую поддержку предвыборной кампании Светланы Тихановской и рекордную в истории страны явку на выборах, 9 августа 2020 года ЦИК заявила, что более 80% голосов получил Александр Лукашенко. К тому времени он находился у власти уже 27 лет. Это вызвало массовые мирные акции протеста по всей стране", – напомнили организаторы акции.

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Согласно обнародованным белорусской ЦИК результатам президентских выборов 9 августа 2020, в первом же туре победил Александр Лукашенко. А за Светлану Тихановскую якобы отдали свои голоса лишь около 10% избирателей, что и вызвало протесты.

В связи с масштабными фальсификациями на выборах граждане Беларуси вышли на протесты во многих городах страны. Из-за жестокого разгона демонстраций ОМОНом много протестующих были травмированы, несколько человек погибли.

В течение года, несмотря на давление власти и массовые аресты, протесты продолжаются. От больших собраний люди перешли к почти партизанским забастовкам, развешиваниям бело-красно-белого флага и другим протестным действиям.

Ранее мы сообщали, что приятельница погибшего Шишова рассказала, что предпосылок к самоубийству у него не было никаких – у парня было много планов на жизнь. Еще один друг парня заявил, что Виталия нашли в том месте, где он никогда не бегал – это далеко от дома.