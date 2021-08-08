У Києві вшанували пам'ять Шишова і підтримали білоруських політв'язнів (фото, відео)

Рівно рік тому білоруси вперше вийшли на акції протесту проти результатів президентських виборів

Люди прийшли на Майдан з плакатами / Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 8 серпня, в Києві на Майдані Незалежності пройшла акція пам'яті білоруського опозиційного активіста Віталія Шишова, знайденого повішеним в одному з київських парків вранці 3 серпня. Також організатори провели День Єдності Білорусі і підтримали білоруських політв'язнів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рівно рік минув з того часу, як тисячі білорусів вийшли на вулиці міст, мирно протестуючи проти сфальсифікованих результатів президентських виборів. У цей день вони зробили вибір і вирішили боротися за майбутнє країни, в якій вони хочуть жити", – відзначають організатори акції.

Фото: Цензор.НЕТ

До акції на Майдані Незалежності приєдналася і дівчина загиблого Шишова Божена Жолудь.

Фото: Цензор.НЕТ

"Не дивлячись на безпрецедентну масову підтримку передвиборної кампанії Світлани Тихановської і рекордну в історії країни явку на виборах, 9 серпня 2020 ЦВК заявила, що більше 80% голосів отримав Олександр Лукашенко. На той час він перебував при владі вже 27 років. Це викликало масові мирні акції протесту по всій країні", – нагадали організатори акції.

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Згідно з оприлюдненими білоруської ЦВК результатами президентських виборів 9 серпня 2020 року, в першому ж турі переміг Олександр Лукашенко. А за Світлану Тіхановском нібито віддали свої голоси лише близько 10% виборців, що і викликало протести.

У зв'язку з масштабними фальсифікаціями на виборах громадяни Білорусі вийшли на протести у багатьох містах країни. Через жорстокий розгін демонстрацій ОМОНом багато протестуючих були травмовані, кілька людей загинули.

Протягом року, незважаючи на тиск влади і масові арешти, протести тривають. Від великих зібрань люди перейшли до майже партизанських страйків, розвішування біло-червоно-білого прапора і інших протестних дій.

Раніше ми повідомляли, що приятелька загиблого Шишова розповіла, що передумов до самогубства у нього не було ніяких – у хлопця було багато планів на життя. Ще один друг хлопця заявив, що Віталія знайшли в тому місці, де він ніколи не бігав – це далеко від будинку.